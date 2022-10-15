مدير أمن الغربية يستضيف طلاب معهد النور للمكفوفين في احتفالية بنادي الشرطة

الغربية عادل ضرة

استقبل اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، طلاب معهد النور للمكفوفين في الاحتفالية التي نظمها قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الغربية بنادي الشرطة بطنطا، للاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث تم توزيع هذه العصا على جميع طلاب معهد النور بطنطا، بحضور وفد من ضباط وضابطات مديرية امن الغربية، وذلك ضمن تقديم أوجه الرعاية لذوى الاعاقة البصرية، وفي إطار الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.

من جانبه، قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر لمدير أمن الغربية، والوفد المرافق له، والعلاقات العامة المنظمة للاحتفالية، على هذه اللمحة واللفتة الإنسانية الرائعة، والتي تأتي تأكيداً على الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيـد جسـور الثقـة والتعاون البنـاء مـع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفـة بالدولـة كأحـد الثوابـت الاستراتيجية للـوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين.