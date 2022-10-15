محافظ مطروح يشيد بالمصالحة بين قبيلتين

فريق المحافظات

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود المصالحة المجتمعية الفاعلة فى تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعى ،وذلك بعد نجاح جهود المساعى الحميدة في تحقيق المصالحة بين قبيلة القناشات وعائلة أبو اليزيد.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لقبيلة القناشات وعائلة أبو اليزيد على روح التسامح وقبول التصالح لحقن الدماء وتحقيق السلم والأمن والاستقرار المجتمعي، كذلك خالص تقديره لرجال المساعي الحميدة الشيخ صلاح والشيخ رحومه العميرى وجميع الحاضرين من عمد ومشايخ وشباب وأهل الخير من الطرفين ، موجها تحياته وتمنياته بدوام التوفيق لفعل الخير والسعى الحميد مع الترابط والتلاحم بين جميع أبناء مطروح .