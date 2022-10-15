محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة قد أجرت بيانا عمليا لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور، وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح او عواصف ترابية او سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طوارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 0473220792.