محافظ الفيوم يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإحدى الجامعات الخاصة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، لتطوير وتنمية قرية موسي ميزار بمركز يوسف الصديق، بقيمة 3 مليون جنيه كمرحلة أولى، وكذا التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ الهوية البصرية بعموم المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولي.

وأشاد محافظ الفيوم بدور الجامعات الأهلية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في العمل جنباً إلي جنب مع الأجهزة التنفيذية، للمشاركة في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه سير العمل، وتطوير مستوى الأداء لإنجاز المهام المطلوبة على الوجه الأكمل.

وقدم محافظ الفيوم الشكر للجامعة الفعالة فى خدمة أهالينا بقرية موسى ميزار بمركز يوسف الصديق، مؤكداً على استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بشكل دائم، لافتاً إلى حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها لإنجاح مثل هذه البروتوكولات والمبادرات البناءة.