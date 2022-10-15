محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من احتمال سقوط أمطار بداية من مساء اليوم السبت 15 أكتوبر، حيث تابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقاً للاجتماعات التنسيقية استعداداً لسقوط الأمطار.

كما وجه محافظ الغربية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً على أرواح المواطنين ، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية ، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه ،مؤكداً على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهاً قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ، الغاز، الري والحماية المدنية ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وأشار رحمي أن الأحياء والمراكز والمدن قامت خلال الأسابيع الماضية بتطبيق نماذج محاكاة فعليه علي الطبيعة، للتأكد من استعداد المعدات والعمال لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من الجاهزية واتخاذ الاستعدادات الأزمة.

وطالبت المحافظة المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة ،الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.