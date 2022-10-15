محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان الإشارة بمدخل منيا القمح.. صور

الشرقية ــ فريق المحافظات

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير وتجميل ميدان الإشارة بمدخل مدينة منيا القمح والمُقام بالمشاركة المجتمعية، في حضور المهندس محمد عبد الوهاب رئيس المدينة وعدد من الأهالي.

تفقد المحافظ الميدان والذي يضم لوحه جدارية كبيرة مدون عليها اسم المحافظة ومركز منيا القمح، وكذلك أعمال التطوير التي شملت تركيب النجيل الصناعي والإضاءة وغرس أشجار الزينة، وتبليطه ببلاط الإنترلوك وتجميله لإستقبال أبناء المدينة ، ولإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدخل المدينة أمام القادمين من طريق القاهرة / بنها / الزقازيق.

اصطف عدد من الأطفال حاملين أعلام الجمهورية والشرقية مرحبين بزيارة المحافظ ومشاركته لأهالي المدينة إفتتاح ميدان الإشارة الجديد والذي يمثل نقله نوعية بالمنطقة وعلامة مضيئة للزائرين القادمين من طريق القاهرة / بنها / منيا القمح، بالإضافة إلى تقديم عروض رياضية وفنية (التنورة) نالت إعجاب الحضور.

أكد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، مشدداً على ضرورة مراعاة التصميم الهندسي والجمالي عند إقامة ميادين جديدة تتناسب مع شكل المنطقة وتُساهم في إستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما ثمن المحافظ جهود المجتمع المدني ورجال الخير والذي يساهمون مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل للصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أهدي رئيس مركز ومدينة منيا القمح درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.



اصطف عدد من الأطفال حاملين أعلام الجمهورية والشرقية



خلال الافتتاح (2)