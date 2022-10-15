محافظ الشرقية يشهد انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي

الشرقية - فريق المحافظات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر لفيروس سى على طلاب الصف الأول الإعدادى بمدرسة النوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحى وسليم خالٍ من الأمراض، فى حضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 165 ألفا و252 طالبا وطالبة بعدد 1508 مدارس إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سى وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحى والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدى (فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما أضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والتى يتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية وتقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لمصابى الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفى سياق متصل، أفتتح المحافظ، مدرسة النور الخاصة للغات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والمُقامة على مساحة 4200 م2 وتضم 39 فصلاً دراسياً و6 قاعات لمرحلة رياض الأطفال و18 فصل للمرحلة الابتدائية و9 فصول للمرحلة الإعدادية و6 فصول للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى مكتبة ومعمل للعلوم ومعمل حاسب آلى.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة والحديقة الملحقة بروضة الأطفال والتى تضم ألعاباً مختلفة، مؤكدا ًعلى إدارة المدرسة بالاهتمام بأعمال النظافة وصيانتها أولاً بأول للحفاظ عليها وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

وأضاف المحافظ أنه استعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد شهد الشهر الماضى افتتاح 21 مدرسة (11 جديد -8 إحلال كلى – 3 إحلال جزئى – 1 توسع) بعدد 384 فصلا، بالإضافة إلى افتتاح مبنى الإدارة التعليمية بأولاد صقر ومركز تدريب المعلمين بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليونا و100 ألف جنيه، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها.

رافق المحافظ فى الافتتاح المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح والأستاذ صابر طه مدير إدارة منيا القمح التعليمية ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان وعدد من نواب البرلمان.