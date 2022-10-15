محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة البناء المخالف واستجابات سريعة لشكاوى المواطنين

الشرقية ـ فريق المحافظات

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعد على أراض زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة غرفة على مساحة 30 مترا بمنطقة الشعابنة بالقرين، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، كما تم إزالة غرفه بالطوب الأبيض بمنطقة النجيحي بالقرين على مساحة 35 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالعدلية بإزالة صاج خارج الحيز العمرانى بقرية العدلية على مساحة 120 مترا، وتمت الإزالة كلياً على نفقة المخالف.

هذا وقد تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة من إيقاف حاله بناء بالطوب الدبش خارج الحيز العمرانى بعزبة الألفية التابعة للوحدة المحليه بالجُديدة و تم إيقاف الأعمال واتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه دائم الإطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية وتوجية الجهات المعنية بفحصها وتوفير الحلول اللازمة لها وإخطار المواطن بنتيجة الفحص لخلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي ، مشيراً إلي أهمية دور الإعلام في المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء علي قضايا المجتمع حتي يتثني الإضطلاع عليها ومعرفة كافة المشكلات والقيام بالتوجية بحلها ...

وفي هذا السياق ورداً على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " مطالب بتوصيل الصرف الصحي بقرية الهوابر في ديرب نجم " ،،، أفادت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أنه قد تم توفير قطعة أرض مساحتها ٦ أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف صحي لقرية الهوابر و بعض القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بدائرة الوحدة المحلية بقرموط صهبرة ، وكذلك تم توفير قطعة أرض بالقرية لإقامة محطة رفع صرف صحي وصدر قرار تخصيص لإقامة تلك المحطة برقم ١٠٤٦٥ وتم إدراجها وتلك القرى في برنامج حياة كريمة وسوف يتم العمل بالمشروع فور البدء في البرنامج .

و بخصوص شكوي أهالي عزبة أبو زمر التابعة لمركز الزقازيق من وجود مخلفات تعوق وصول المياه لجسر مصرف بردين والذي يقع عليه خط مياه العزبة بالإضافة إلى سوء حالة طريق جسر المصرف ... أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية أنه يتم تطهير المصرف من المخلفات أولا بأول وبصفة دورية وذلك وفقاً للحاجة وحصر كافة التعديات بالمنطقة محل الشكوي بمختلف أنواعها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها كما أن حالة جسر المصرف جيدة وممهدة وصالحة للمرور وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وإستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان " أزمة الصرف الصحي تؤرق أهالي عزبة أم عيسي بههيا "بخصوص شكوي الأهالي من آثار طفح من خزانات الصرف الصحي بالقرية...أفادت رئاسة مركز ومدينة ههيا أنه فور ورود الشكوي تم التوجه للمنطقة محل الشكوي وبالمعاينة علي الطبيعة تبين عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعزبة ويتم الصرف بواسطة خزانات مصممة ومنفذة بمعرفة أهالي القرية ولا يوجد أي آثار طفح للصرف الصحي للعزبة.

هذا وقد أفادت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بخصوص شكوي أهالي كفر مصطفي أفندي التابعة لقرية السعديين من إنتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للأطفال والمارة ...أنه تم مخاطبة الوحدة المحلية بالسعديين والتي أكدت علي عدم وجود كلاب ضالة بمنطقة الشكوي...جاء ذلك ردا علي ما نشر بموقع تحت عنوان " سكان منيا القمح بالشرقية يشتكون من انتشار الكلاب الضالة ".