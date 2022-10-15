محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحى.. صور

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامه، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى نائبا عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة 19 طنا.

وأكد "مختار" على أنه سيتم ايصال صكوك الأضاحى إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلكفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.