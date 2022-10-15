محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لفصل الشتاء.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لسقوط الامطار وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، واجراء تدريبات وتجارب عملية على سيناريو مواجهة أزمة سيول والتعامل معها لتقييم خطط مواجهة السيول ومدى كفاءة وجاهزية الجهات المعنية فى مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة أى طارئ استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت- إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعداد لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة والتأكيد على جاهزية واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وأكد محافظ أسيوط، انه تم رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات وادارة الازمات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بقرى ومراكز المحافظة والتأكد من عزلها وقت سقوط الأمطار وعدم وصول أى مصدر كهربى لها حفاظاً على أرواح المواطنين وإيجاد حلول بديلة فى حالة انقطاع التيار وخاصة فى المنشآت الحيوية وتحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات فى حالة الضرورة إلى ذلك، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قامت إدارة رى أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الرى بتنظيم حملات مكبرة لتطهير مخرات السيول والمصارف وتطهير الترع استعدادا لفصل الشتاء حيث تم تطهير مخر سيل درنكة البحرى والقبلى بمركز أسيوط وتطهير ترعة الوليدية وجار استكمال تطهير باقى مخرات السيول ومراجعة سودود الاعاقة والمصارف والتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق، مشيرًا إلى إنه تم الاعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على آخر المستجدات.