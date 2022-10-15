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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه الاثنين لاستكمال تحضيرات البدء الفعلي للجلسات

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:16 م
مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه الاثنين لاستكمال تحضيرات البدء الفعلي للجلسات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الحادي عشر، بعد غد الاثنين 17 أكتوبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهراً، وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.
 
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
 
وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.
 
 

الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار الوطنى

الأكاديمية الوطنية للتدريب

اخبار مصر



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