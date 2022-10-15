مؤتمر المناخ COP27.. المحافظ يطلق مؤتمر مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"

وتأتي المبادرة في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغييرات المناخية والاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي COP27.

جاء ذلك بحضور، النائب محمود عصام عضو مجلس النواب ومؤسس المبادرة، والدكتور طارق العربي ممثل وزارة البيئة، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شؤون البيئة لقطاع غرب الدلتا، والمهندسة نيفين الليثي عضو المكتب الفني لمحافظ الإسكندرية، وشيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وممثلي المجتمع المدني، والجهات المعنية.

وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور في هذا المؤتمر المميز. وأشار إلى المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من تلك المخاطر.

وأوضح المحافظ أن التحديات المناخية تعد من أهم قضايا العالم الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب. وأكد أن الدولة في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمواجهة التغييرات المناخية.

وثمن الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

كما وجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وفي سياق متصل، أضاف المحافظ أن الإسكندرية بدأت في العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية، بالإسكندرية، والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.