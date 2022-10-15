فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز قفط فى قنا لأعمال الصيانة.. اليوم

تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، عن فصل التيار الكهربائى لمناطق بالمركز وذلك لأعمال الصيانة الدورية التى تنفذها شركة الكهرباء.
وأوضحت الوحدة المحلية لمركز قفط، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق " المستشفى، الصرف الصحى، عزبة جبريل، نجع السويس، الحمرا بالكلاحين، الظافرية، القلعة، الدفادف، الشيخ ثابت" وذلك من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحًا.
وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة فى المواعيد المقررة، وعلى الأهالى تدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة من فصل التيار الكهربائي.
فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز قفط فى قنا لأعمال الصيانة.. اليومالسبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 ص
قطع الكهرباء
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تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، عن فصل التيار الكهربائى لمناطق بالمركز وذلك لأعمال الصيانة الدورية التى تنفذها شركة الكهرباء.
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