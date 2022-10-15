فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بـ"زراعة كفر الشيخ"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت كلية الزراعة بكفر الشيخ، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الاول (الخريفى) للعام الجامعى 2022/ 2023، عبر الموقع الإلكتروني للكلية وذلك من يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 وحتى الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، تطبيقا للائحة الكلية مع التأكيد على طباعة «شيت» التسجيل النهائي وتوقيعة واعتماده من المرشد الاكاديمى وختم شئون الطلاب وتسليم نسخة للمرشد الأكاديمي ونسخة لشئون الطلاب و نسخة يحتفظ بها الطالب لدخول الامتحان كمستند لتسجيله المقررات الإجبارية والاختيارية على حد سواء.

وأكد الدكتور مصطفى شلبي، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب في بيان، اليوم السبت، أن المواد الاختيارية والإجبارية على نفس القدر من التعاملات والتقييم وما ينطبق على المواد الإجبارية ينطبق على الاختيارية فى جميع أحكامها طالما تم اختيارها.