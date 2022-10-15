غرفتا الإسماعيلية والإسكندرية التجاريتان تبحثان تبادل الوفود والخبرات

الإسماعيلية- صبرى غانم

بحث أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية والمهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، التعاون المشترك فى مجال تبادل الوفود والخبرات على هامش الاحتفالية العالمية التى نظمت بمناسبة الاحتفال بمرور 100عام على غرفة الإسكندرية التجارية وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط.

من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان، على أهمية تبادل المعلومات بشأن التبادل التجارى بين الغرف التجارية، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال فى المحافظات على تأسيس الشركات بنظام المشاركة، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر فى تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك فى المعارض المتخصصة، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادى.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، على أهمية دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمى فى كافة مناحى الحياة والسعى لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية، فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا.

وأكدت ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الهدف الأساسى من إنشاء هذه المجالس هو تحفيز سيدات الأعمال والاستثمار فى الرائدات الجديدات لخلق جيل قادر على مواجهة المعوقات التى قد تواجههن فى السوق التجاري.

كما أشارت ريم إلى مدى التأثير القوى الذى شهده مجال سيدات الأعمال بسبب انتشار جائحة كورونا من ناحية ومن ناحية أخرى الحرب الأوكرانية.

وأضافت أنه بانطلاقة مئوية جديدة لغرفة الإسكندرية التجارية، يحرص مجالس الأعمال على مستوى المحافظات على بث رسالة أمل وطمأنينة جديدة فى مجال ريادة الأعمال.

قالت جيهان فؤاد رئيس لجنة سيدات الإعمال بغرفة الإسماعيلية، أن غرفة تجارة الاسكندرية احتفلت بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الغرفة، وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط، فى مكتبة الإسكندرية، وسط حضور عالمى غير مسبوق، لافتة إلى بحث إمكانية تبادل الوفود بين مجالس سيدات الأعمال من أجل إرساء مجال ريادة الأعمال بالخبرات المتعددة وفتح آفاق استثمارية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التى قد تواجه الرائدات فى السوق التجارى، وأشارت إلى تخلل الاحتفالية جلسات وكلمات تلقيها شخصيات من مختلف الغرف العربية والعالمية.