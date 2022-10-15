اليوم السابع
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غرفة الحبوب: زيادة نسبة استخراج الدقيق إلى 87.5% توفر 500 ألف طن سنويا

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:02 م
غرفة الحبوب: زيادة نسبة استخراج الدقيق إلى 87.5% توفر 500 ألف طن سنويا قمح
إسلام سعيد

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أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة توفير الأقماح لكافة المطاحن التى تنتج الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم، حيث تقوم وزارة التموين بقيادة الدكتور على  المصيلحى وزير التموين بتوفير الأقماح للمطاحن بشكل مستمر بجانب أيضا  توفير كافة السلع الغذائية فى الأسواق وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ظل حرص القيادة السياسية عَلى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.
 
وقال حسين بودى نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة اصحاب المطاحن، أن قرار  وزارة التموين والتجارة الداخلية  بشأن زيادة نسبه  استخلاص الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم الى  87.5% يصب فى صالح منظومة انتاج الخبز  ،كما أن  هذا القرار سيعمل عَلى تقليل فجوة استيراد الأقماح من الخارج حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن بشكل مستمر ،وكذلك توفير الدقيق للمخابز لانتاج الخبز البلدى  المدعم  .
 
 
وأضاف حسين بودى، أن زيادة نسبة استخراج الدقيق إلى 87.5% لإنتاج الخبز المدعم سيوفر ما يقرب  500 ألف طن قمح مستورد سنويا فى ظل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى توفير الاقماح  وصرفه للمطاحن بشكل منتظم  من أجل  إنتاج  خبز مدعم لأصحاب  البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة رغم ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج  من أجل تخفيف العبء عَلى المواطن

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