طبيبة تجر حقيبة تحوى جثة صديقتها فى لندن.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

التقطت كاميرات المراقبة، فيديو لامرأة ترتدي كمامة وتقوم بسحب حقيبة زرقاء اللون في شوارع العاصمة البريطانية لندن، تحوى جثة صديقتها مقطوعة الرأس.

وتدور تفاصيل الواقعة، حول الطبيبة جيما ميتشل (38 عاما)، التى اتهمت بقتل صديقتها مي كوين تشونغ (67 عاما) حتى الموت، وقطع رأسها وإلقاء جثتها إثر خلاف وقع بينهما حول المال حيث كانت ترغب في الحصول على أموال من المجني عليها.

ووقعت الحادثة في منزلها في شمال غرب لندن في 11 يونيو من العام الماضي، 2021، وذلك وفق وسائل إعلام بريطانية، وقامت الطبيبة بعد ذلك بتزوير الوصية على جهاز الكمبيوتر الخاص بها حتى تتمكن من الحصول على الجزء الأكبر من ثروة تشونغ.

وتم الكشف عن الوصية المزيفة أثناء تفتيش منزل المتهمة، ولكن الوصية التى تركتها كانت تنص على التبرع بمنزلها والتبرع بالأموال للعائلة والجمعيات الخيرية.

وكانت الطبيبة المتهمة ميتشل تضغط على الضحية لمنحها المال، وعندما رفضت تشونغ، قامت بقتلها وقطعت رأسها وألقت بجسدها، وتركت الرأس في مكان آخر.