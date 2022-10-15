اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 09:57 م
أكرم القصاص
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ضبط 5 أطنان أرز غير مدون عليها أسعار خلال حملة تموينية مفاجئة فى الغربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:49 م
ضبط 5 أطنان أرز غير مدون عليها أسعار خلال حملة تموينية مفاجئة فى الغربية أرز - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين الداخلية بالغربية، وبناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، حملة من مفتشى الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزى واحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية وبداخله 200 شيكارة أرز مصرى فاخر زنة الشيكارة 25 كجم غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك مخالفا القرار 330 لسنة 2017 .

 

وضبط صاحب محل مواد غذائية لحيازته 100 كرتونة ملح كريستال بكل كرتونة 20كيس زنة الكيس 200جم وكذا 100باكت ملح بكل باكت 12 كيس زنة الكيس 1كجم غير مصحوبة بالفواتير الدالة على الشراء ومقلة لعلامة تجارية معروفة، مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تَ تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

 


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