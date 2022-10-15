ضبط 385 كيلو مواد غذائية فاسدة داخل باخرة نيلية وهايبر بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، جهودها لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه تم تنفيذ حملة على أحد الهايبرات الغذائية وباخرة سياحية عائمة، أسفرت عن ضبط 385 كيلو جرام أغذية تالفة، بالإضافة إلى اغذية متغير خواصها الغذائية الطبيعية، مما يمثل خطر داهم على الصحة، كما تم ضبط 15 لترا عصائر منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور أبو المجد، إن الحملة تم تنفيذها من خلال مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حيث تم مداهمة هذه المواقع بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أنه تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة التى تم ضبطها ، بعد صدور قرار من النيابة العامة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر شهادة صحية ونظافة عامة.



تحرير محاضر



جانب من الحملة



مواد غذائية غير صالحة