ضبط طن سلع متنوعة غير صالحة وتحرير 30 محضرا خلال 10 حملات بيطرية

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الطب البيطري، والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم تحرير 30 مخالفة ومحضرا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 1 طن و 53 كيلوجرام وذلك خلال 10 حملات بيطرية على مدار شهر سبتمبر الماضي بالإشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين مضيفاً إنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 17 طن و610 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً ، و 11طن و415 كيلوجرام دواجن و 10 كيلو جرام أسماك بالإضافة إلى المرور على 25 مجزر لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 3874 حيوانات كبيرة و9750 من الدواجن.