ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح نارى والنيابة تقرر حبسهما في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط أفراد تشكيل عصابي بدائرة قسم أول سوهاج، وبحوزتهم 100 جرام من مخدر الشابو، و250 جراما من مخدر الهيرويين، و150 جراما من مخدر الحشيش، وسلاح نارى ومبلغ مالى و4 قطع أسلحة بيضاء و2 هاتف محمول وأدوات تعاطى المواد المخدرة.

وبعرض المتهمين بالأحراز على النيابة العامة، أمر المستشار أحمد حمدى مدير نيابة قسم ثان سوهاج، بإشراف المستشار مصطفى عباس المحام العام لنيابات شمال سوهاج، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى لاغا من اللواء مدير ادارة المباحث الجنائية و العميد محمود طه رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديريه أمن سوهاج مفادها قيام عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم ثان مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد شريف عبدالمحسن رئيس مباحث قسم ثان سوهاج و النقيب أحمد عمار معاون مباحث قسم مكافحة المخدرات سوهاج.

وأسفرت الجهود بتمكن قسم مكافحة المخدرات من ضبط تشكيلا عصابيا، ضم عبد الله . ع. ٢٥ سنة عاطل، ومقيم قسم ثان سوهاج، ونور . ع. شقيق الاول ٢١ سنة عاطل و مقيم قسم ثان سوهاج لقياهما بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٠٠ جرام تقريبا و كمية لمخدر الهيروين تزن ٢٥٠ ربع كيلو ، و كمية من مخدر الحشيش تزن ١٥٠ جرام و سلاح عبارة عن طبنجة عيار ٩ مم بالخزينة و مبلغ مالى قدرة ٢٢٢٥ جنيهاً مصريا ، و ٤ أسلحة بيضاء و ٢ هاتف محمول و ٤ أدوات لتعاطى مخدر الهيروين ، و تم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٦٨ لسنة ٢٠٢٢ إدارى قسم ثان سوهاج تم تحرير محضرا بالواقعة وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.