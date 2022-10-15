"صحة كفر الشيخ" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد، وتفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس، وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأصدرت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، تعليماتها بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة سقوط الامطار المحتملة التى قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، على مدار موسم سقوط الأمطار، و اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، على مستوى الوحدات الصحية بالمحافظة.

وكلفت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد بالمرفق والوحدات التابعة لها المنتشرة بمدن وعلى طرق المحافظة تحسبا لوقوع أي حوادث ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع السيارات في حالة تأهب قصوى خلال هذه الفترة.

كما كلفت مديري المستشفيات بمتابعة إجراءات السلامة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتخصصة على مستوى المحافظة، وتسليك البالوعات الموجود بأفنية المستشفيات، وإجراء الصيانة اللازمة لجميع خطوط الصوف بالمستشفيات ومتابعة سلامة المباني والتجهيزات الطبية، مع توفير مصادر بديلة للكهرباء من خلال المحولات والديزل لتأمين مصدر كهربائي للمستشفيات في حالة انقطاع الكهرباء.