اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحة سوهاج: تطعيم نصف مليون مواطن ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب.. صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:52 ص
صحة سوهاج: تطعيم نصف مليون مواطن ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب.. صور تطعيم ــ أرشيفية
سوهاج ــ فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن نجاح حملة طرق الأبواب في تطعيم نصف مليون مواطن ضد فيروس كورونا بجميع أنحاء المحافظة منذ انطلاقها في 25 من سبتمبر تحت شعار سوهاج "محافظة ممنعة ضد فيروس كورونا"،  جاءت الحملة  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ودعم السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف قطاع الطب  الوقائي بوزارة الصحة صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج.

ومن جانبها ناشد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بضرورة الحرص علي تلقي اللقاح منوهة إلي توافر جميع الجرعات بالحملة وأن الفرق تجوب جميع الميادين والقري للوصول إلي  المواطنين المستحقين لأخذ اللقاح.

وأضافت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، أن هناك متابعة يومية لأعمال الحملة من خلال الاجتماع المسائي والذي يتم فيه استعراض ما تم انجازه و مناقشة المعوقات و العمل علي حلها فورا .

كما أضاف الدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هناك أكثر من 2500  فرد يشارك بالحملة منذ إنطلاقها مشيداً بالدور الذي يبذلونه للوصول لجميع المواطنين في كل مكان .

 

 


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