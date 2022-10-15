صادرات الأدوية والمستحضرات تسجل 632 مليون دولار .. نشرة اقتصادية

ريهام الباشا

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية اقتصادية متنوعة في النشرة اليوم، وتطرقت لوضع سوق الذهب وصادرات مصر من الادوية والمستحضرات ومقترحات القطاع الخاص للمؤتمر الاقتصادي

تراجع الذهب بختام تداولات الأسبوع



تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في منتصف تداولات أمس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

قفزة صادرات الصناعات الطبية

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46.3%.

وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له اليوم، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2022 مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت112% ، لافتا إلى أن صادرات الأدوية بلغت 153 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 177 مليون دولار.

وأشار رئيس المجلس التصديري للأدوية، إلى أن صادرات الصناعات الطبية ارتفعت بنسبة 11.3 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 لتسجل 69 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

اتحاد الغرف التجارية يشكل فريق لصياغة مقترحات للمؤتمر الاقتصادي



كشف المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية طلب مشاركة كل منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة من تجار وصناع ومؤدي خدمات في وضع رؤية ومقترحات مستقبلية لكل قطاع من أجل طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته في الفترة من 23 إلي 25 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي كافة المقترحات من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وتنقيتها ووضعها في ورقة عمل تراعي التركيز علي دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وغيرها من المحاور الداعمة لتنمية الاقتصاد القومي من خلال الرؤية العامة للدولة 2030.

ونوه نائب رئيس غرفة القاهرة، إلي أن هناك بعض المقترحات والتوصيات التي تلقتها غرفة العمليات من خلال الاجتماعات التي تمت بمقر الغرفة لبعض الشعب التجارية، وجاري استكمال تلقي باقي المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي.