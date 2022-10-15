شكرى يستقبل وزير خارجية الهند ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.. فيديو

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، جلسة مباحثات مع الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويتناول الجانبان، خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية - الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.