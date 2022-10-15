شركة مياه الشرب بالجيزة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع تحسباً لسقوط أمطار.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لنشر معداتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بكافة مناطق محافظة الجيزة.

ووجه المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برفع درجة الاستعداد، ونشر سيارات سحب مياه الأمطار بكافة المحاور والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة، وذلك بحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تنبأت باحتمالية حدوث أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس مياه الجيزة، أن الشركة، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تتعاون من خلال وضع خطط استباقية لمواجهة التغيرات المناخية في فصل الشتاء، وما ينتج عنها من سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، لافتاً إلى قيام الشركة بتطهير جميع بالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات وبيارات محطات رفع الصرف الصحي وتجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة بمحافظة الجيزة.