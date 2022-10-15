شركة الطاقة الأوكرانية: أضرار جسيمة لحقت بمنشأة الطاقة بعد تعرضها لقصف صاروخي

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قالت شركة الطاقة الأوكرانية "اينيرغو" إن قصفا صاروخيا استهدف صباح اليوم منشأة البنية التحتية للطاقة بمقاطعة كييف وألحق أضراراً جسيمة بالمنشأة.

وقالت الشركة - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيس بوك" - "اليوم، شن العدو هجومًا آخر على البنية التحتية الحيوية. ونتيجة لذلك، تعرضت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف لأضرار جسيمة"، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكراين" الأوكرانية.

وأضافت أن موظفيها يعملون حالياً لإعادة إمدادات الطاقة إلى إقليم كييف والمنطقة الوسطى، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من الساعة 5 وحتى 11 مساء.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد صرحت، في وقت سابق، بأن صافرات الإنذار دوت صباح اليوم في العاصمة كييف وجميع مقاطعات البلاد.