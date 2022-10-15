اليوم السابع
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شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:00 ص
شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنيا أعمال تبطين الترع فى المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع تقرير مصور، لأعمال تاهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، وتحديدا إحدى الترع على الطريق المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

وتجرى أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 525 إلى 530 كيلو متر حتى الأن بنسبة 65% من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

 

كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.


يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمةالذى يجرى فى 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.

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حياة كريمة

تأهيل الترع

مشروع تاهيل الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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