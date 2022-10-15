سواق الهانم وراء سرقة 650 ألف جنيه من شقة في مدينة بدر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (ربة منزل - وزوجها - مقيمان بدائرة القسم)، بأنه عقب عودتهما لمسكنهما، اكتشفا كسر الباب وسرقة "650 ألف جنيه".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق يعمل طرف زوج المُبلغة - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "كسر الباب"، وأقر بأنه نظراً لعلمه بعدم تواجد المبلغين بمحل البلاغ خطط لسرقتهما وقام بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم ، وإتهماه بالسرقة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة المتهم هو إجمالى المبلغ المستولي عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.