زعيم "العمال": المملكة المتحدة بحاجة لانتخابات عامة فورية.. ونستعد للسلطة

كتبت رباب فتحى

دعا السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى إلى انتخابات عامة فورية بغض النظر عما إذا كان المحافظون سيطيحون برئيسة الوزراء ليز تراس، معتبرا أن حكومة المحافظين "في نهاية الطريق تمامًا" وأن حزب العمال يستعد لتولي السلطة.

وفي مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية ، قال زعيم حزب العمال إن تراس دفعت الاقتصاد "إلى جدار" بينما "دمر مؤسساتنا" ، وأن تغيير رئيس الوزراء مرة أخرى دون السماح للبلاد بالتصويت لن يكون مقبولاً.

ومع ذلك ، قال ستارمر إنه أخبر حكومة الظل الخاصة به بألا يشعروا بالرضا عن تقدم الحزب في الاستطلاعات بأكثر من 30 نقطة ، وأن حزب العمال "لن يجلس مكتوف الأيدي" ولكنه يناضل من أجل كل تصويت.

وقال إن الناس كانوا "يتطلعون إلى حزب العمال للحصول على إجابات للانتخابات المقبلة" وأن الحزب بحاجة إلى مواصلة العمل للفوز في المنافسة ، بدلاً من افتراض أن عدم كفاءة الحكومة سيؤدي إلى خسارة المحافظين.

وقال "توجهي في هذا الأمر هو تحدي الافتراض القائل بأن الحكومات تخسر الانتخابات. أعتقد أن على المعارضين الفوز بها. وبالتالي ، لن نكون راضين ، لن نجلس مكتوفى الأيدلا. ما قلته لحكومة الظل يوم الثلاثاء هو أنه يجب أن نعمل على أساس أننا متأخرون في استطلاعات الرأي في جميع الأوقات ".

وردا على إقالة ليز تراس لوزير ماليتها كواسي كوارتنج ، ومواجهتها هى نفسها خطر الإطاحة بها بعد أقل من شهرين فى المنصب، قال ستارمر: "التغيير في الموظفين على رأس حزب المحافظين ليس التغيير الذي نحتاجه. نحن بحاجة إلى تغيير الحكومة ".