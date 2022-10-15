زراعة الوادى الجديد: بدء زراعة حقول الطماطم بقرى الخارجة تحت إشراف المديرية (صور)

الوادي الجديد- فرق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن الانتهاء من زراعة حقل تجريبى بمحصول الطماطم بموقع الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة حيث تم التجهيز والزراعة بمعرفة مهندسى البساتين بالمديرية وذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم حيث تمت زراعة المحصول بمشاركة إدارة البساتين برئاسة المهندسة نجلاء سعد مدير الإدارة.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه جرى التوجيه بضرورة الفحص المستمر وكيفية الفحص وكيفية العلاج واتباع المنهج العلمى، فى الزراعة وفى المقاومة مع الحرص على استخدام نظم المكافحة الحيوية.

وأضاف المرسى أن مركز بحوث الصحراء بمحافظة الوادى الجديد، نجح مؤخرا فى إعادة زراعة محصول الطماطم بعد عزوف المزارعين، عن زراعتها منذ أكثر من 12 سنة بسبب تفشى دودة التوتابسليوتا فى المحصول مما كان يعرضهم لخسائر كبيرة حيث تم تنفيذ الحقول الإرشادية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادى الجديد.

وأكد المرسى أن فريق البحث المشاكل الزراعية لمحصول الطماطم مع المزارعين وتم التنسيق مع مديرية الزراعة لعمل 4 حقول ارشادية للطماطم بقرى ناصر الثورة لإعادة الثقة لدى المزارع بإمكانية زراعة الطماطم مرة اخرى وتم الترتيب وإحضار الشتلات من مناطق موثوق بها ثم زراعتها فى المواعيد المناسبة واتباع وسائل الزراعة السليمة.



أثناء زراعة الطماطم بالخارجة



وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد يتابع العمل



ري الأرض بعد زراعة شتلات الطماطم



زراعة الطماطم وفقا الاشتراطات الفنية المعتمة



وكيل وزارة الزراعة مع فريق العمل



موظفي مديرية الزراعة أثناء العمل



جانب من العمل



زراعة الطماطم بقري الخارجة تجريبيا



نقل شتلات الطماطم إلى الأرض لزراعتها