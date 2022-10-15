روسيا لا تخطط حاليا لنقل التكنولوجيا إلى مينسك لتجهيز الطائرات بأسلحة نووية

وكالات

قال قنسطنطين فورونتسوف، نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن روسيا حاليا لا تخطط لنقل التقنيات إلى بيلاروس لتجهيز الطائرات بأسلحة نووية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فورونتسوف قوله "في هذه المرحلة، نتحدث حصريا عن نقل منظومة "إسكندر-إم" إلى بيلاروس من المعدات المزدوجة بصواريخ في المعدات التقليدية، بالإضافة إلى منح بعض طائرات"سو-25" القدرة التقنية على حمل أسلحة نووية".

وأشار في الوقت نفسه، أنه ليس من المفترض أن تنقل تقنيات تحويل الطائرات إلى حاملات أسلحة نووية إلى بيلاروس.

وأضاف الدبلوماسي أن الجيش البيلاروسي لن يتم تدريبه على استخدام الرؤوس الحربية النووية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن الدول الغربية تحاول زعزعة استقرار الوضع بسبب رفض مينسك امتلاك أسلحة نووية.