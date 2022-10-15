روسيا: الغرب تجاوز خطا خطيرا بعد الهجمات على "السيل الشمالي" و"جسر القرم"

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن الغرب تجاوز الخطوط الحمراء بعد الهجمات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي" و"جسر القرم".

وقال جروشكو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هُزم بالفعل في أوكرانيا، بعد انهيار مشروع تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا".

وأضاف أن حلف الناتو يواصل التصعيد في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه بإمكانه منع الصراع في أوكرانيا إلا أنه دفع كييف إلى التصعيد.

ولفت إلى أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو " دفع كييف للوفاء باتفاقات "مينسك" بدلا من مدها بالدفع العسكري والتقني.

كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أعلن في 11 أكتوبر الجاري، أن انتصار روسيا في النزاع الأوكراني سيصبح هزيمة للناتو، مشيرا إلى أنه على الحلف أن يمنع وقوع ذلك.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط مخطط للقوات الأوكرانية لإجراء عملية إنزال في نهر دنيبر قرب محطة زابوروجيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف إنه تم القضاء على أكثر من 50 جنديا اثر استهداف مجموعة الإنزال، مضيفا أن القوات الروسية قضت على أكثر من 420 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف وفي كراسنو ليمان وخيرسون، مشيرا إلى استهداف مواقع القوات الأوكرانية في أكثر من 240 منطقة.

وفي منطقة خيرسون، تم اعتراض وتدمير 18 قذيفة "هيمارس"، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" و10 طائرات مسيرة.