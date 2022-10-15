رصف عدد من شوارع مدينة دسوق في كفر الشيخ ضمن خطة تطوير المحافظة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من شوارع مدينة دسوق أعمال رصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاستكمال أعمال الرصف بمدن المحافظة، ضمن خطة الرصف.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرصف ووضع طبقة الاسلفت النهائية بباقى شوارع دسوق المدرجة بالرصف بشارع قصر الثقافة البوابة الخلفية بداية من نهاية موقف الأرياف، مرورا بشارع ورشة البلاط الشهير بالبزواى، لربطة بطريق دسوق فوه،عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف وإنشاء صفايات الأمطار الجديدة وحل مشكلة الصرف الصحى و فرد طبقة الأساس ورفع البيارات وإنشاء صفايات المطر والتأكد من سلامة البنية التحية والمرافق.



متابعة اعمال الرصف



جانب من اعمال الرصف



رصف الطرق بدسوق



جانب من اعمال الرصف بدسوق