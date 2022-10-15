وذكر بيان أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن بوعسكر أطلع الوفد الأمريكي على ما تضمنه القانون الانتخابي من أحكام جديدة تخص بالأساس نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وشروط الترشح ، وتمويل الحملات الانتخابية ودور الأحزاب السياسية.



وأضاف البيان أنه تم أيضا خلال اللقاء التطرق إلى استعدادات الهيئـة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل، حيث أكد رئيس الهيئة على أهميـة هذه المرحلـة بعد صدور الدستور الجديد للجمهورية التونسية، والبدء في استكمال المؤسسات الدستورية الجديدة، والتي يعد مجلس نواب الشعب من أهم ركائزها .



وشدد بوعسكر على أن القانون الانتخابي يخول للجميع المشاركـة في الاستحقاق الانتخابي القادم كناخبين أو مرشحين، وأن الهيئة حريصة كل الحرص على استقلالية قرارها وسلامة ونزاهة العمليـة الانتخابية وتأكيدها على تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة و تعددية لتشمل كافة شرائح المجتمع التونسي.

وأعرب بوعسكر عن ترحيب الهيئـة بالملاحظين المحليين والدوليين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتقديم كافة التسهيلات الضرورية لتمكينهم من تغطية ومتابعة هذا الحدث الوطني الهام.



بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلتزام الإدارة الامريكية بمواصلة دعمها للمسار الديمقراطي في تونس، معربا عن تقديره لحرص الهيئة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وترسيخ مجلس تشريعي منتخب انتخابا عاما ومباشرا .

وثمن مساعد وزير الخارجية الأمريكي في هذا السياق النجاح الذي حققته الهيئة في تنظيم استفتاء 25 يوليو في فترة زمنية وجيزة.