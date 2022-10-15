وقال عباس في برقية التهنئة "إننا وشعبنا نعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمعنا بالعراق وشعبه، ونحرص على العمل معكم لتحقيق المزيد من التطور بهذه العلاقات الأخوية، لما فيه المصلحة المشتركة لبلدينا".



وثمّن مواقف العراق المبدئية والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، طيلة عقود نضاله لاسترداد أرضه ومقدساته، ونيل حريته واستقلاله، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ويسدد خطاه في أداء المهام السامية الموكلة إليه، وبتحقيق ما يصبوا وشعبه العراقي الأبي له من أهدافٍ وتطلعات.