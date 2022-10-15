رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة

كتب محمد صبحى

استكمل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته حيث قام اليوم بعمل جولة تفقدية إلي كلية التربية الموسيقية وكان فى استقبال الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتطوير بوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من الرواد والقيادات السابقين.

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة حلوان المبانى التراثية بالكلية، وأوصى أن يكون هناك لجنة للترميم للحفاظ على التراث، كما تفقد الوحدة الصحية وكلف بأن تكون جميع أجهزة الأكسجين بالوحدة جاهزة، وشدد على الاهتمام بالبنية التحتية.

كما قام الدكتور السيد قنديل بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وقد استقبله الدكتور محمود حامد عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية من الرواد السابقين، وقد رحب عميد الكلية بالاستاذ الدكتور رئيس الجامعة، موضحا أن اليوم يعد يوم مميز لوجود قائد مميز صاحب رؤية وفكر، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية فى الجامعة.

وتفقد رئيس جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور حازم فتح الله نائب رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور أشرف رضا استاذ الديكور بالكلية والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الدكتور ياسر لطفى مدير مركز الاستشارات الهندسية، و رواد وقيادات الكلية، واتحاد طلاب الكلية وفريق الجوالة، وفريق المسرح الخاص بالكلية وتم عرض أغنية وفقرة شعر وكلف سيادته بتجهيز مكان لطلاب فريق المسرح وتجهيزه بأفضل التجهيزات مع عمل الصيانة اللازمة له، لتدريب هؤلاء الطلاب لعمل عرض مخصص لهم.

كما قام الدكتور السيد قنديل بتفقد مبنى كلية التجارة بالزمالك وكان فى استقبال الدكتورة امانى فاخر عميد كلية، ة الدكتور يحيى حلمي، والاستاذ الدكتور عمر سالمان، وبعض من أعضاء هيئة التدريس، وتفقد قاعات التدريس لبرامج Bis , Fmi .