رئيس جامعة القاهرة: تنظيم نماذج محاكاة للمنظمات الدولية لتخريج عناصر مؤهلة

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة :"لا زال شعور الفخر يملأنى لعدة أيام من ما لشاهده من نماذج المحاكاة لطلاب جامعة القاهرة والأساتذة وهذه السعادة بدأت بتنظيم نموذج محاكاة cop27 حيث لاحظت أننى لست أمام نموذج محاكاة لأننى لم أر تقليدًا ولم أر حفظ المعلومات وتداولها لأنهم فاهمون ومتعمقون لكل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية والهجرة" .

وتابع الدكتور محمد الخشت خلال مشاركته فى فعاليات نموذج محاكاة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، أن المسألة ليست حفظا وليست تقليدا ولكننى شعرت أننى أمام شخصيات دولية ، والمسألة ليست نموذج المحاكاة فقط بل الطلاب يقدمون حلول للجهات الدولية والمعنية لمواجهة تلك المشكلات .

واستطرد رئيس جامعة القاهرة ، اشعر اننا أمام تحول فى تنظيم نماذج المحاكاة وفى السابق كان نوع من الأداء المسرحى فى نماذج المحاكاة، وما أشاهده اليوم أنه ليس تقليد ولا محاكاة وسعيد بحجم التحول الذى حدث وأشعر أن المستقبل أمامكم كبير وان مصر بخير بوجود جيل صاعد وواعد بمثل هذه القدرات .

وأردف الدكتور الخشت ، أن الهدف من تنظيم نماذج المحاكاة تدريب مهارات العرض والنقاش والبحث وتقديم حلول من خلال القدرة على دراسة المشكلات وتقديم سيناريوهات لحلول تلك المشاكل ومن ثم استطيع أن أقول إنه بعد الانتهاء من البكالوريس تستطيعوا تقلد المناصب .

وذكر رئيس جامعة القاهرة ، أن نموذج المحاكاة حول تأثير التغيرات المناخية على مشكلة الهجرة واردت الحديث عن رؤية لكم و للجامعة ونصح الطلاب بمواصلة العمل على نفسه يكون قادر على أن يكون وزيراً لأن المسألة تتعلق بالقدرة التى تأتى بالتدريب و التعلم .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة استهدف منح الطلاب المشاركين في النموذج وعددهم 179 طالب وطالبة، فرصة المعايشة الافتراضية لموضوعات الهجرة التي تواجه المجتمع الدولي ، ومساهمتهم في التعرف على قضايا الهجرة، ومواجهة الصور السلبية التي قد تنشأ عن ممارسات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم على القيادة وصنع القرار ومواكبة كل الأحداث على المستوى المحلي والدولي، ومحاولة التوصل إلى حلول للمشكلات المختلفة والقضايا التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تنظيم العديد من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية والمحلية، بما يساهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة الفعالة وإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات والأعمال والمؤسسات الدولية والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

وحرص الطلاب المشاركين فى نموذج المحاكاة على النقل صورة تذكارية مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .