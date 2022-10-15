رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية يتفقد تمركزات السيارات استعدادا للأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، جولة تفقدية على تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها وتفقد الأعمال الجارية ببعض المناطق بالمحافظة.

وتفقد سيادته تمركزات السيارات بمناطق وسط والعامرية والعجمي والأعمال الجارية بالطريق الصحراوي أمام الجراري والفرقان ومدخل عبد القادر.

وأشار نافع إلي سقوط أمطار خفيفة علي منطقة الثروة السمكية وعلي الطريق الصحراوي ومنطقة ك21 ومنطقتي منتزة أول وثان بدون أن تتسبب في أي تركمات وذلك صباح اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة وتكون رعدية أحياناً، مؤكدًا علي جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.