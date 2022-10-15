اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 11:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حياة كريمة: مشاركة مبادرة أنت الحياة بمعرض تراثنا خطوة جيدة لتروج المنتجات

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:15 م
حياة كريمة: مشاركة مبادرة أنت الحياة بمعرض تراثنا خطوة جيدة لتروج المنتجات حياة كريمة
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت سماح ماهر العاقل عضو قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن حياة كريمة تنهى مشاركتها الأولى داخل معرض تراثنا، مضيفة أن معرض تراثنا فى دورته الرابعة هذا العام ضم عددا من العارضين بمبادرة أنت الحياة بمؤسسة حياة كريمة. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "العارضين فى معرض تراثنا من مختلف قرى حياة كريمة بجميع المحافظات، لافتة إلى أن مشاركة عارضين من قرى حياة كريمة فى معرض تراثنا تساعد العارضين فى تسويق المنتجات والمساعدة فى تطوير المشروع وتطوير عملهم. 
 
وكانت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كرمت عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم ضمن  فعاليات معرض "تراثنا "في نسخته الرابعة حيث أكدت على حرص جهاز تنمية المشروعات الدائم علي تقديم كافه سبل الدعم لذوي الهمم وذلك في إطار سياسة الدولة التي تعمل على مساعدة ابنائها من ذوى الهمم باعتبارهم عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع المصرى.

معرض تراثنا

حياة كريمة

مبادرة انت الحياة



الموضوعات المتعلقة

اعرف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرة حياة كريمة على المواطنين فى الريف

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 م

دراسة تكشف دور حياة كريمة فى مواجهة التهميش والإهمال بالريف

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:00 م

مسئول مشروع التحكم فى درجة الحرارة بالصوب الزراعية: سيتم التعميم فى مشروعات حياة كريمة

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 م

"حياة كريمة" في قنا.. المبادرة تهتم بصحة الشباب.. إنشاء 37 مركز شباب.. ملاعب وصالات ألعاب وكمال أجسام وغرف للأنشطة وتنس الطاولة.. مركز بعزبة البوصة على مساحة 2000 متر وآخر بأبوشوشة بتكلفة 6.5 ملايين جنيه.. صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة