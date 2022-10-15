حياة كريمة: مشاركة مبادرة أنت الحياة بمعرض تراثنا خطوة جيدة لتروج المنتجات

محمد شرقاوى

قالت سماح ماهر العاقل عضو قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن حياة كريمة تنهى مشاركتها الأولى داخل معرض تراثنا، مضيفة أن معرض تراثنا فى دورته الرابعة هذا العام ضم عددا من العارضين بمبادرة أنت الحياة بمؤسسة حياة كريمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "العارضين فى معرض تراثنا من مختلف قرى حياة كريمة بجميع المحافظات، لافتة إلى أن مشاركة عارضين من قرى حياة كريمة فى معرض تراثنا تساعد العارضين فى تسويق المنتجات والمساعدة فى تطوير المشروع وتطوير عملهم.

وكانت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كرمت عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم ضمن فعاليات معرض "تراثنا "في نسخته الرابعة حيث أكدت على حرص جهاز تنمية المشروعات الدائم علي تقديم كافه سبل الدعم لذوي الهمم وذلك في إطار سياسة الدولة التي تعمل على مساعدة ابنائها من ذوى الهمم باعتبارهم عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع المصرى.