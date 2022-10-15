حياة كريمة ببنى سويف: صرف صحى ومراكز شباب ومواقف سيارات بقرى شرق النيل بببا

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف استمرار تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.



وأضاف مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع" أن قرى شرق النيل بمركز ببا تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



وأوضح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه تمت بأعمال الرفع المساحى لموقع محطة رفع للصرف الصحى بقرية جبل النور وموقف سيارات الأجرة ومبنى التضامن الاجتماعى ومركز ثقافى بقرية غياضة الشرقية ووحدة مرور تخدم مركز ببا بقرية الجزيرة الشرقية.



وأشار مدحت صلاح، إلى البدء فى أعمال الرفع المساحى لموقع محطة رفع صرف صحى رقم 2، ومركز شباب مطور ووحدة إطفاء بقرية بنى عقبة.