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حياة كريمة ببنى سويف إنشاء وحدة صحية ومركز شباب بقرى الزيتون والرياض

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف إنشاء وحدة صحية ومركز شباب بقرى الزيتون والرياض جانب من المتابعات
بنى سويف هانى فتحى

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أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات مبادرة حياة كريمة، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

 

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" أنه يجرى العمل فى مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الزيتون، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى مركز ناصر فى القطاع الصحى، وذلك ضمن 24 مشروعًا يجرى تنفيذها فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

 

وأشار على يوسف، إلى استمرار سير الأعمال الجارى تنفيذها بمركز الشباب بقرية الرياض، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإدارى ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة.

 

 

 

 

 


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