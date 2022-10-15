حملة مكبرة لمرور الدقهلية للكشف على السائقين المتعاطين للمخدرات

الدقهلية ــ فريق المحافظات

شنت إدارة مرور الدقهلية، تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والعميد هشام دياب مدير إدارة مرور الدقهلية، حملات مكبرة بمواقف الأتوبيسات وبالشوارع الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة، لإجراء تحليل مخدرات لجميع السائقين بالموقف.

جاءت الحملة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء و مديرية الشئون الصحية، وذلك لمعاقبة المتعاطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات.

وتمكنت الحملة من إجراء تحليل المخدرات على اكثر من 40 سائق سيارة نقل وأجرة، و اتخاذ الاجراءات القانونية مع المتعاطين من بينه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.



خلال الحملة



جانب من الحملات على الاتوبيسات