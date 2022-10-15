حفيد عبدالرحيم القناوى: نحتفظ بآلاف الوثائق عن حقبته والمعاملات وقتها

وأوضح الخطيب، أن الأحفاد من أبناء العائلة احتفظوا بالوثائق والجرد الذي يرجع نسبها إلى السيد عبد الرحيم القناوى، إلا أنه في كل فترة يظهر أشخاص يدعون انتمائهم إليها لاكتساب وضع اجتماعي أو الحصول على منافع من وراء ذلك، وهو ما تقابله العائلة بالتصدي له وتحافظ على الوثائق جيلًا من بعد جيل.

وأكد أحمد الخطيب، أن هناك أشخاصا يدعون النسب من خلال كارنيهات غير صحيحة، لذلك نطالب نقابة الأشراف بالوقوف لهم لحفظ الحقوق وهو ما تم عرضه بالمستندات عليهم مؤخرا.