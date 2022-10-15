حريق محدود فى شقة بمدينة الأقصر وإصابة شخصين باختناقات ونقلهما للمستشفى

الأقصر- أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، مساء أمس الجمعة، إصابة مواطنين باختناقات فى حريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة المنشية بوسط المدينة، وعلى الفور السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود فى إحدى الشقق السكنية بشارع صلاح الدين فى منطقة المنشية بوسط مدينة الأقصر، وذلك نتيجة ماس كهربائي بالشقة، وعلى الفور انتقل رجال رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

وتبين من خلال الفحص أن الحريق فى الشقة أسفر عن إصابة كل من "محمود.م.أ" 45 سنة، و"آمال.أ.م" 55 سنة، باختناقات من تصاعد ألسنة اللهب ودخان الحريق، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن وفاة "عبد الصبور.ع"، مقيم بقرية الشغب، وإصابة كل من "ياسر.أ" و"داوود.ح" بكدمات وجروح وسحجات واشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.