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حريق ضخم فى مستودع نفط بمنطقة بيلجورود الروسية.. وموسكو تتهم أوكرانيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:56 م
حريق ضخم فى مستودع نفط بمنطقة بيلجورود الروسية.. وموسكو تتهم أوكرانيا حريق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، اندلاع حريق ضخم فى مستودع نفط بالمنطقة بعد قصف أوكرانى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن غلادكوف قوله إن وزارة الطوارئ تكافح النيران، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهديد بانتشارها.

وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى، إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط فى منطقة بيلجورود، أنا في مكان الحادث، وزارة الطوارئ تقاوم النيران، لا يوجد تهديد بالانتشار، سأطلعكم بكل شي".

كما أكد الحاكم أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودى، ولا يوجد ضحايا أو جرحى".

 


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