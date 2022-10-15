جامعة سوهاج توزع 13 جهاز لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية وتكرم 50 طالباً.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة ‏سوهاج الاحتفالية التي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة لتوزيع أجهزة اللاب توب المدعوم ببرنامج برايل على ذوي الإعاقة البصرية وتكريم الطلاب الفائقين، وذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج حاضنات الفائقين، ومعتز عيد منسق عام وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والدكتور عماد صوينع مدير مركز نور البصيرة والدكتور طارق زكي موسي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن تلك الاحتفالية تأتي تنفيذاً لسياسة الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة لتوفير الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بألا يكون هناك عائقاً مالياً او بدنياً أو ذهنياً بين أي متعلم وفرص التعليم الكاملة، مثمناً الدور الذي تلعبه وزارة التضامن بقيادة الدكتورة نيفين القباج من خلال دعم تكافؤ الفرص التعليمية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، و التعاون المثمر بين الوزارة و الجامعة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب ، من خلال استحداث عدد من الوحدات منها بيت التطوع ومركز العزيمة لعلاج من وقعوا في براثن الإدمان من أبناء الشعب السوهاجي.

وأوضح رئيس الجامعة انه تم خلال الاحتفالية توزيع 13 جهاز لاب توب مدعوماً بنظام برايل لطلاب الجامعة من ذوي الاعاقة البصرية ليمكنهم من فرص التعلم الكاملة، كما تم توزيع الدعم المالي لعدد 50 من طلاب الكليات المختلفة من خلال حاضنة الفائقين التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي لدعمهم ومساعدتهم علي استكمال دراستهم.

وقال عبد الخالق ان إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بالطلاب من ذوي الهمم إيمانًا منها بقدراتهم المختلفة وتفوقهم في مختلف المجالات، وتتيح لهم الفرص التي تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية التي تساعدهم علي الانخراط داخل المجتمع، مشيداً بمركز نور البصيرة والخدمات الملموسة التي يقدمها لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات البصرية.

ومن جانبة أكد الدكتور صلاح هاشم أن وزارة التضامن تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها داخل الجامعات المصرية، مشيراً إلى ان تلك الاحتفالية تم تنظيمها للمرة الثانية علي التوالي علي أرض جامعة سوهاج حيث تم توزيع 38 لاب توب في المرحلة الأولي ليصبح اجمالي عدد المستفدين من ذوي الاعاقة البصرية 51 طالب، وايضاً تم تكريم 25 من الطلاب الفائقين العام الماضي ليصبح اجمالي عددهم هذا العام 75 طالب.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين في كلمته إلى أن الجامعة تتخذ عدد من الخطوات الهامة لتطوير مهارات الطلاب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف معتز عيد انه تم خلال الاحتفالية تكريم المتطوعين بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وبنك التطوع المصري، كما تم اختيار الطالب فؤاد أيمن فؤاد بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق الألفة بجامعة سوهاج لمتابعة المتطوعين ببنك التطوع المصري داخل الجامعة والمحافظة.