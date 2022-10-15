جامعة الإسكندرية تكشف موقف الساعات المعتمدة بـ"التجارة".. والطلاب: نحلم بفرصة

الإسكندرية أسماء على بدر

بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى كليات جامعة الإسكندرية سببت أزمة للطلاب لانخفاض درجات عدد كبير من الطلاب وتسببهم فى أزمة مع إدارة الكليات فى بداية العام الحالى ومنها طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية.



وقال الطالب هادى أحمد، أنه هناك أزمة مع إدارة الكلية بعد حصولهم على 4 إنذارات ومنع دخولهم من الحرم الجامعى واستكمال الدراسة لاعتبارهم راسبين.



وأضاف أن عدد الطلاب المتضررين من هذا النظام هم 220 طالبا بكلية التجارة وحصلوا على 4 إنذارات من الكلية لانخفاض درجاتهم ومستوى الدراسى وعدم منحهم أى فرصة لاستكمال الدراسة.



بينما قال الطالب محمد فتح الله، أن تطبيق النظام الجديد فى كليات جامعة الإسكندرية يضر بمصلحة الطالب خاصة أنه لا يوجد بديل للدراسة بالكليات ولا يوجد فرص لتطبيقها للطالب فى مرحلة البكالريوس، موضحا أنه يناسب لطلاب الدراسات العليا فقط.





وأضاف أن عدد 220 طالبا بكلية التجارة حصلوا على 4 إنذارات من الكلية ومعظم الطلاب لا تدرك تفاصيل البرنامج الجديد ويفوجئوا بانخفاض مستواهم الدراسى وحصولهم على إنذارات فصل من الكلية.



وطالب بضرورة توعية الطلاب بالنظام الجديد قبل تطبيقه لكى يستوعبوا نظام الدراسة بدلا من تهديدهم بالفصل والإنذارات المتتالية.



بينما قال مصدر بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، إن النظام الجديد بكلية التجارة يطبق على معظم كليات الجامعة وفى حالة عدم حصول الطالب على درجات يرسل إنذرارات حتى 4 إنذارات ويفصل الطالب لانخفاض مستواه الدراسى.



وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن أزمة طلاب كلية التجارة سيتم رفعها إلى مجلس الجامعة البت فيها واتخاذ قرار نهائى فيها وسيتم اعلام الطلاب بها.



أشار الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن نظام الساعات المعتمدة مطبق منذ عام 2018 فى معظم كليات جامعة الإسكندرية وكافة الطلاب على علم بلائحة الساعات المعتمدة وفى حالة عدم تحقيق الطالب للمعدل المطلوب والذى يعنى سابقا رسوبه فى لائحة الفصلين، يمنح إنذار أكاديمى لتنبيه الطالب إلى رفع معدل درجاته، وللطالب عدد ٣ إنذارات متتالية طبقا للائحة وبعدها يتم فصل الطالب وهو نفس ما كان يطبق سابقا فى لائحة الفصلين حيث كان يفصل الطالب فى حالة رسوبه فى ثلاثة فصول متتاليه بدءا من المستوى الأول، وليس معنى فصل الطالب من الكلية هو نهاية المطاف لكن يحق للطالب كما كان سابقا الإلتحاق بإحدى الكليات الأخرى مثل كلية الحقوق والآداب وغيرها وفقا للتنسيق سنة التحاقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن طلاب كلية التجارة تم فحص حالات الطلاب بعناية شديدة من قبل لجنة متخصصة وجاءت نتيجة الفحص حصول عدد 211 طالبا على فرصة استثنائية وأخيره فى خريف 2022، وتبقى عدد 125 طالبا استنفذوا كل الفرص المتاحة وتبين تدنى معدلات درجاتهم وعدم إمكانية حصولهم على معدلات أعلى من ذلك. جدير بالذكر أن هذا العدد الذى استنفذ كل الفرص من بين حوالى 13 ألف طالب يكملوا دراستهم على أكمل وجه، وايضا تجدر الإشارة إلى أنه فى نظام الفصلين السابق كان عدد الطلاب الذين يفصلوا سنويا لعدم تمكنهم من الحصول على الدرجات اللأزمة فى حدود 700 طالب سنويا للمستوى الأول والثانى، مما يظهر مدى مرونة نظام الساعات المعتمدة وقدرة الغالبية العظمى من الطلاب من الإستفادة من الفرص المتاحة فى النظام،

كما أكد نبيل أن هناك نظام إرشاد أكاديمى فى كل كلية يهدف إلى توعية الطالب بنظام الساعات المعتمدة وكيفية التعامل معه ومساعدة الطلاب فى الدراسة.



وتأتى أزمة الساعات المعتمدة ليس فى كلية التجارة فقط بينما فى كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية بفصل 497 طالبا بالكلية وذلك وفقا للائحة.





وأعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية فى أبو قير، عن حل مشكلة 497 طالبا تعرضوا للفصل بسبب إنذارات المعدل الأكاديمى وفقا للائحة، حيث تم إلغاء إنذار من الإنذارين المسجلين مسبقا لعدم علمهما بأحدهما ليبقى لهم فرصة جديدة.



وأضاف "بلال"أن مجلس جامعة الإسكندرية اعتمد اليوم قرار توصية مجلس كلية التربية الرياضية ابو قير بتاريخ 26 سبتمبر بخصوص حالة 497 طالبا من المستوى الثانى وتضررهم من عدم وصول الإنذارات الأكاديمية وما ترتب على ذلك من عدم اعلامهم بإنخفاض المعدل الأكاديمى عن 2 وفق لائحة الساعات المعتمدة وتعرضها للفصل من الدراسة.



وأوضح أن القرار صدر بإحتساب إنذار أكاديمى واحد فقط للطلاب، وأن يستكمل الطلاب دراستهم بالكلية ويكونوا تحت المراقبة الأكاديمية.



وطالب عميد تربية رياضية، جميع طلاب الكلية بضرورة الالتزام والانتظام بالدراسة وقراءة اللائحة الطلابية للساعات المعتمدة جيدا وخاصة الطلاب الجدد والمتابعة المستمرة مع الإرشاد الأكاديمى، والمتابعة المستمرة للبريد الأكاديمى لكل طالب والذى سيتم إرسال أى إنذارات أكاديمية عليه.



وقرر الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية مكتب الإرشاد الأكاديمى والدعم الطلابى لطلاب مرحله البكالوريوس. يعتمد على تطبيق معايير ومواصفات الجودة فى نظم التعليم الحديثة والمتطورة لخدمة العملية التعليمية بصفه عامة وطلاب الكلية بصفة خاصة بدءا من العام الدراسى الجديد.



وقال إن المكتب هدفه الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين ورعاية الطلاب المتفوقين وتقديم الإرشاد الأكاديمى والدعم الطلابى الذى يحتاجه الطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.



وأضاف أن عملية الإرشاد الأكاديمى فى نظام الساعات المعتمدة لها دور كبير فى العملية التعليمية، وينعكس ذلك بشكل كبير ومباشر على الطالب والكلية من حيث إنسيابية المادة التعليمية والمدة الدراسية لإنهاء متطلبات الدراسة. وفى إطار التوجه الاستراتيجى للكلية بتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفق الأساليب الحديثة فى مجال التعليم الجامعى والذى يطبق نظم الجودة.