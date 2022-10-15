جارديان: رئاسة وزراء ليز تراس لبريطانيا مهددة بعد 39 يوما فقط فى المنصب

كتبت رباب فتحى

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على الفوضى السياسية فى داونينج ستريت – مجلس وزراء بريطانيا- بعد إقالة وزير المالية، كواسى كوارتنج، وقالت إنه منذ تولى ليز تراس منصب رئاسة الحكومة قبل 39 يوما فقط، وتسير رئاستها للوزراء إلى الخلف لاسيما مع الواقع الاقتصادى القاسى، معتبرة أنها تناضل الآن من أجل بقائها السياسى.

وأوضحت الصحيفة أن آخر 24 ساعة شهدت تطورات من الفوضى، ففى الوقت الذى أصرت فيها رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير ماليتها علنًا على أنهما ملتزمان بخطة عدم فرض ضريبة على الشركات، أُطلع المسئولون بشكل خاص على العكس تمامًا.

وأكد اندفاع كواسي كوارتنج في منتصف الليل من واشنطن أن الوضع وصل إلى نقطة الأزمة. مع شروق الشمس فوق وستمنستر ، انتشرت بالفعل الشائعات حول اقتراب انتهاء منصبه. زعم أحد المطلعين على بواطن الأمور فى داونينج ستريت أن تراس كانت تعلم بالفعل أنه يجب أن يصبح "كبش فداء" بسبب كارثة الميزانية المصغرة - حيث كان يخبر المراسلين أنه لن يذهب إلى أي مكان.

ورغم آمال تراس أن تؤدي إقالة كوارتنج من منصب وزير المالية إلى إبعاد التوتر عنها ، أو على الأقل توفير بعض الوقت الثمين لمحاولة تثبيت سفينة المحافظين المتمردة، إلا أنه كما أظهر خطاب مغادرته - وردها - فإن خطتهما الجذرية لتمزيق الاقتصاد لتعزيز النمو كانت إلى حد كبير مسعى مشترك.

وشدد كوارتنج لرئيسة الوزراء على أن الخطة الاقتصادية كانت تعبر عن رؤيتها كذلك، وبالفعل ردت قائلة بأننا "نتشارك نفس الرؤية".

واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من توجيه أصابع الاتهام ، تشارك تراس وكوارتنج الآراء لسنوات.