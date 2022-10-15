"تموين الإسكندرية": ضبط مخزن غير مرخص به 40 ألف ماسك طبى مجهول المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخازن غير المرخصة.

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة.

كما تم ضبط مخزن ورقيات غير مرخص و بالتفتيش بداخله تبين وجود عدد 16 كرتونة ماسكات (كمامات طبية) داخل كل كرتونه 50 علبة داخل كل علبة 50 ماسك بإجمالي 40 ألف ماسك طبي جميعها مجهولة المصدر لعدم وجود المستندات الداله على حيازتها وغير مطابقة للمواصفات.

كما قد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.